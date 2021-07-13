MHP'den Davutoğlu'na “Serok Erdoğan” cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da ‘Biji serok Erdoğan’ diye karşılanması üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Bahçeli’ye gönderme yaparak soru yöneltmesinin ardından MHP kanadından gelen cevabı Ahmet Hakan köşesine taşıdı

“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet' diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan'a da ‘Biji Serok Erdoğan' denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

Ama Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, bir şey dedi.

Yıldıray Çiçek, şöyle yazdı gazetedeki köşesinde:

“Senin ‘serok'luğun PKK'dan, PYD'den, YPG'den, HDP'den, terörist Demirtaş'tan yana iken... Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HD(P)KK'ya nefes aldırmayan iradeye söylenen ‘Biji Serok Erdoğan' sloganları nasıl bir görülecek?”

Sadece polemik gücü açısından yorumluyorum:

Hiç fena cevap değil.

Bakalım Davutoğlu buna ne diyecek?

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.