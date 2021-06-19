MHP'de bir isim daha ihraç ediliyor!

MHP 21. Dönem Milletvekili Nazif Okumuş, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ve 2 gün önce kendisinden savunmasının istendiğini açıkladı.

MHP 21. Dönem Milletvekili Nazif Okumuş, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ve 2 gün önce kendisinden savunmasının istendiğini açıkladı.

TV5'de yayınlanan ve Hasan Basri Akdemir'in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programına konuk olan Nazif Okumuş, “MHP'nin sizin siyaset yaptığınız dönemdeki politikalarıyla bugünkü politikalarını nasıl buluyorsunuz?” sorusunu cevaplarken, partiden ihracını açıkladı.

“ORASI BENİM İÇİN ŞU ANDA UZUN ZAMANDAN

BERİ HAYAL KIRIKLIĞIYDI”

Okumuş şu ifadeleri kullandı:

“MHP'de, tabii ki MHP ile ilişiğim kesildi ve o zaman söylemek istemiyordum. Daha ben, ilginçtir 2 gün önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilişiğimi kesebilecek yazıyı aldım ve kamuoyu ile de paylaşmak istememiştim; ama bugün benden savunma isteyerek disiplin kuruluna verdiklerini, yani ihraç mekanizmasına başladıklarını söylüyorlar.

Dolayısıyla orası benim için şu anda uzun zamandan beri hayal kırıklığıydı; ama şu andan itibaren zaten farklı bir sürecin içerisine girdiğim bir adres olarak kalıyor.”

Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'ye yaptığı eleştiriler üzerine sevk edildiği disiplin kurulunun kararıyla MHP'den ihraç edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.