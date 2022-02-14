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MHP: Akaryakıt zamları için yeni düzenlemeye gidilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır' dedi

29 Dakika Önce
2022-02-14 07:51:40
MHP: Akaryakıt zamları için yeni düzenlemeye gidilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında, parti olarak Türkiye'nin bütün meselelerinin en titiz takipçisi olduklarını ve milletin çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olduklarını belirtti. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yana olduğunu ifade etti.

Yalçın, doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrarın kazanılacağını ve Türkiye'nin yüksek enflasyonda sarmalından kurtulacağını aktararak, "Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, "Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" değerlendirmesini yaptı. .

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