MHP, 229 belediyenin 'performans' karnesini çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan komisyon, MHP'li 229 belediyenin 3 yıllık karnesini çıkardı.

MHP, mart ayında Bahçeli başkanlığında yapılan "Belediye Başkanları İstişare Kampı"nda sunulan ve belediye başkanlarının faaliyetlerinin yer aldığı raporların incelenmesine yönelik çalışmayı tamamladı.

Partide, Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan komisyon, MHP'li belediye başkanlarının seçim öncesinde ortaya koyduğu vaatler ile bu vaatlerin gerçekleşme oranı kapsamında performans değerlendirildi.

Değerlendirmede, MHP'li belediyelerin küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı yeşil dostu yatırımlar ve şehirleri güvenli hale getirmek için gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıktığı, mahalle kültür ve konseptini koruyacak çalışmalarla yerleşim yerlerinin sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarına katkı sunacak projeleri büyük oranda gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Yatırımcı niteliğe sahip olduklarını göstermişlerdir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, komisyonun inceleme sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 229 belediyenin, Kovid-19 salgını döneminde meydana gelen gelir kaybına rağmen yatırım harcamalarını verimli ve düzenli olarak devam ettirdiğini söyledi.

Belediyelerin hizmet üretme kapasitelerinin en önemli göstergelerinden birinin yatırım giderlerinin toplam giderlere oranı olduğunu dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz 3 yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmalarla yatırımcı niteliğe sahip olduklarını göstermişlerdir. Yatırım harcamaları içerisinde toplu konut projeleri, altyapı yenileme, GES ve HES projeleri, millet bahçeleri, kültür merkezleri, aile yaşam alanları, her belediyenin ölçeğine göre yapılan park ve bahçeler, atık taşıma ve işleme konusundaki yatırımlar, kent estetiğine yönelik hizmetler, yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarının yanında daha konforlu ve nitelikli hizmet ile ulaşımın sağlanması için araç filolarının yenilenmesi bulunuyor."

MHP'li belediyelerin kırsal alanda yaptığı desteklerle üreticinin yanında olduğunu ve gübre, tohum, fidan dağıtımının gün geçtikçe artığını vurgulayan Durmaz, "Belediyelerimiz, kırsalın desteklenmesi ve üretilen ürünlerin kolayca pazar bulması açısından, özellikle kadınlarımızın kurmuş olduğu üretim kooperatifleri desteklenerek üretici ve pazarı buluşturmayı başarmışlardır." dedi.

Durmaz, ev hanımlarına yönelik geliştirilen projelerle hane halklarının ekonomisine katkı sağlandığını aktardı.

Belediyelerin sosyal hizmet alanında yaptığı çalışmalara dikkati çeken Durmaz, bu kapsamda öncelikle Kovid-19 salgınına yönelik koruyucu-önleyici hizmetlere ağırlık verildiğini, yerel halkın ihtiyaçlarının tespit edilerek, temel ve acil ihtiyaçların karşılandığını vurguladı. Durmaz, "Yoksul aile ve bireylere, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik düzenlemeler yapılarak ayni ve nakdi yardımların yanı sıra ulaşım ve su tarifelerinde yapılan indirimlerle hepsi birbirleri ile yarışır hale gelmiştir." diye konuştu.

"Yeşil dostu" çalışmalar

Durmaz, MHP'li belediyelerin, kültür ve sanat etkinlikleri bakımından da vatandaşı yalnız bırakmadığını dile getirerek, ulusal ve yerel festivaller, konserler, sergiler, kütüphaneler, eğitim hizmetlerine yönelik faaliyetler, tarihi ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik atılan adımlarla üretken belediyecilik vizyonunu gösterdiğini kaydetti.

Belediyelerin çok sayıda sportif tesisi bünyesine kattığını ve bulundukları beldeyi temsil eden spor kulüpleri ve sporculara her türlü desteği verdiğini belirten Durmaz, ayrıca her yaştan vatandaşın yararlanabileceği spor komplekslerinin de hizmete sunulduğunu ifade etti.

Durmaz, MHP'li belediyelerin "yeşil dostu" yatırımlarda bulunduğunu da kaydederek, "Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine uygun şekilde yeşil dönüşümü destekleyici yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki, gelişmiş akıllı şehir uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve yerel mimari ile sosyal dokuyu koruyacak projelerin, üretken belediyecilik anlayışı kapsamında artırılarak geliştirildiği görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşına hizmet etme yarışına girmişlerdir"

Belediyelerin bu hizmetleri yaparken ilgili bakanlıklardan ihtiyaç duyduğu desteği gördüğünü vurgulayan Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ülkemizde çevre ve şehirciliğin geleceğine dair hazırlanan projeler ve gerçekleştirilen yatırımlar ile öncü ve etkin rol oynayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın belediyelerimize sağlamış olduğu desteklerle millet bahçeleri yaygınlaştırılmış, iklim dostu projelere kaynak aktarılarak destek sağlanmıştır. Yine bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ihtiyacı olan belediyelerimize hibe araç destekleri önem arz etmektedir.

MHP'li belediyeler, beldelerdeki en ücra köşedeki vatandaş ile iletişim halinde olan, ihtiyaç ve sorunlardan haberdar olan, vatandaş memnuniyetini ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülkü edinen hizmet kurumlarıdır. Belediye başkanlarımız seçildikleri günden itibaren yapmış oldukları çalışmalar ile milletimizin yanında olmayı şiar edinmiş, vatandaşına hizmet etme yarışına girmişlerdir." .