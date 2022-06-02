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Metropoll: Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömür boyu başkan olarak kalır

Davutoğlu'nun 'Aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek' sözlerine Metropoll Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan tepki geldi.

2 Saat Önce
2022-06-02 08:07:09
Metropoll: Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömür boyu başkan olarak kalır

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Gelecek Partisi Gene Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştirdi.

Sencar, Davutoğu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" açıklamasını Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:

"Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Ahmet Davutoğlu: Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek." .

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