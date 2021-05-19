MetroPOLL’den ''Hangi siyasi ismi beğeniyorsunuz?'' anketi: İşte sonuçlar!

MetroPOLL Araştırma, 'siyasilerin beğeni düzeyi' anketini paylaştı.

MetroPOLL Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının nisan sonuçlarından 'siyasilerin beğeni düzeyi' bölümünü paylaştı.

Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi, 0 ila 10 arasından 4,5 olurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'inki 4,3 olarak çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğeni ortalaması yüzde 3,6 seviyesindeyken, arkasından yüzde 3,3'le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.