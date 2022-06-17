Metiner'den Arınç'a ağır sözler: FETÖ'den bile şerefsizler, partide tutanlara yazıklar olsun

AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Arınç’ın ifadelerini sert dille eleştirdi.

Tv100'de yayınlanan ‘Sağlı Sollu' programına katılan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın partiden atılmasını istedi.

Mehmet Metiner ayrıca, Bülent Arınç ve arkadaşları için ‘FETÖ'den bile şerefsizler' ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'in yaptığı açıklamalardan satır başlıkları şu şekilde;

‘Bülent Arınç'ın sözleri aşağılıkça. Artık onun ismini bile duymak istemiyoruz. İnşallah partimizden ihraç olur ve gider. Yetti artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun'

‘Bülent Arınç'ın cesareti varsa çıksın karşıma konuşalım. İkide bir siyasete ayar çekmeye çalışmasın. Onun geçmişi varsa bizim de var. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İfadelerin hepsi aşağılık.”

“Yüce Divan oylamasında Bülent Arınç ve arkadaşları (Davutoğlu ekibi) evet oyu kullandılar. İçimizde FETÖ'cüler vardı, onlar ayrıldı ama siz onlardan bile şerefsizsiniz. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir.