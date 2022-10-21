Mete Gündoğan, Saadet Partisi genel başkan adaylığından çekildi

Mete Gündoğan, 30 Ekim'de yapılacak Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

Mete gündoğan geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı parti içerisinden gelen bir takım tepkilerden sonra Gündoğan genel başkan adayı olma kararından vazgeçtiğini belirtti.

Gündoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saadet Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağımı açıklamıştım. Süreç içerisinde, tabanda veya teşkilatlarda taraflı bir çalışma yapmayacağımı, hiç kimseyi dışlamadan, kınamadan, ötekileştirmeden sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gitmek istediğimi belirtmiştim" dedi.

'GENEL BAŞKAN ADAYI OLMA KARARIMI GERİ ÇEKİYORUM'

"Sn. Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığına ittifak etmiştir" diyen Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

"YİK'in basın açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişareler yaptım. Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum. Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve Yeni Bir Dünya kurulumunun başlangıca vesile olmasını dilerim."