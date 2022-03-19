Meral Akşener'in 'isimsiz aday çıkışı' tartışmaları alevlendirdi

Millet İttifakı'ında cumhurbaşkanlığına kimin aday gösterileceği konusunda belirsizlikler sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isimsiz cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

Yaşanan yeni gelişmeler Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini ortaya çıkardı.

2023 seçimlerinde Millet İttfakı'nın adayı merak konusu olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde FOX ekranlarında yaptığı açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.

Akşener, "Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" dedi.

"AKTİF SİYASETTE OLMAYAN BİRİSİ"

İsimsiz aday çıkışına ilişkin ittifakın diğer ortağının ne diyeceği merak konusu oldu. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ismini vermediği Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li ismin açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi:

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, Akşener'in bu öneride bulunurken kastının, bilinmeyen birisinin değil, aktif siyasette olmayan birisi olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor.

Sonuçta cumhurbaşkanı adayı olması için sokaktan herhangi bir insanı getirip ilân etmeleri beklenmemeli.

"İKİSİ OTURUP BİRLİKTE KARAR VERECEK"

Konuştuğum CHP'li isim, bu görüşlerin dışında daha ilgi çekici bir başka şey söyledi. Dedi ki:

“Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ikisi oturup birlikte karar verecek.”

Peki ama ya diğer partiler?

Konuştuğum isme göre, diğer partilerin liderleri, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne derse mecburen kabullenmek zorunda kalacak. .