Meral Akşener'in danışmanı kim oldu?

Eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter'dan "Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına atandı" açıklamasını paylaştı.

Akşener, Mayıs ayında partisinin İstanbul'daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik ile rozetlerini takmıştı.

Partiye katılanlar arasında, Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik ve yağma davalarından toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da yer almıştı. .