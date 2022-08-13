Meral Akşener'i sokak köpeği ısırdı

Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bilecik'te esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği ısırdı.

Her hafta bir kente giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde de Bilecik'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan ve Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerini gezen Akşener'in başına talihsiz bir olay geldi.

Kentte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezip insanların dertlerini dinleyen Akşener'in bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi. Zor anlar yaşayan İYİ Parti liderine hemen ilk müdahale yapıldı.

Sağlık ekiplerinin iğne yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Odatv'nin haberine göre Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. .