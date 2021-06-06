Meral Akşener: HDP de kendi adayını çıkarmalı

Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuşan İYi Parti Lideri Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Akşener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuştu.

Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini zamanın göstereceğini ifade eden Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

HDP ile ortak adaylık tartışmalarına ilişkin de Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır” diye konuştu.

HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'ortak aday' vurgusu yapmıştı.

Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu savunan Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.