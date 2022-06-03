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Meral Akşener'den Nâzım Hikmet paylaşımı: 'Elbet bitecek güneşe hasret günler'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şair Nazım Hikmet Ran’ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.

31 Dakika Önce
2022-06-03 12:55:00
Meral Akşener'den Nâzım Hikmet paylaşımı: 'Elbet bitecek güneşe hasret günler'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şair Nâzım Hikmet Ran'ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"‘Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…' Memleket şairimiz Nazım Hikmet'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

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