Meral Akşener'den Nâzım Hikmet paylaşımı: 'Elbet bitecek güneşe hasret günler'
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şair Nazım Hikmet Ran’ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.
2022-06-03 12:55:00
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şair Nâzım Hikmet Ran'ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.
Akşener'in mesajı şöyle:
"‘Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…' Memleket şairimiz Nazım Hikmet'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”
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