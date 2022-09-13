Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Seçimi tehlikeye atamayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Lideri'nin seçimi kazanma ihtimali ile ilgili yuvarlak cevaplar veren Akşener, 'Bu seçimi tehlikeye atamayız' açıklamasında bulundu.

Toplantı üzerine toplantı yapan altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken her geçen gün farklı farklı isimler zikrediliyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denildi, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi önerildi.

Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıktı

Aday krizi yaşayan Millet İttifakı'nın kurucu ortağı CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi dillendirilmeye başlandı. Ancak Kılıçdaroğlu ismi, kendi partisi ve HDP'nin dışında diğer ortaklar tarafından hali hazırda kabul görmedi.

FOX TV'de sunucu İlker Karagöz, canlı yayın konuğu Meral Akşener'e sorduğu soruyla İYİ Parti Genel Başkanı'nı terletti. Sunucunun, 'Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? Çünkü kendisi 'hazırım' dedi.' sorusu üzerine ne diyeceğini bilemeyen Akşener, 'Ama yani bu çok iyi bir soru olmadı.' diyerek gülmeye başladı ve daha sonra, 'Herkes hazır' ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu söyleyen Akşener, 'Tehlikeye atamayız. 2018'deki telaşı yapmamamız gerekiyor. Sağ duyulu ve sakin olmalıyız.' diye konuştu.