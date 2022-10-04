Meral Akşener büyük sürpriz yapacak!

Muhalefet partilerinin önümüzdeki Pazar günü CHP Genel Merkezi’nde yapacakları görüşme öncesi parti genel merkezlerinde bir nabız yokladım. Not defterime yansıyan konu, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu oldu…

TIMETURK | İLHAN KESEN

Geçtiğimiz Pazar günü ikinci tur görüşmeleri başlayan 6'lı masa, gergin bir atmosferde toplandı. HDP'ye bakanlık krizi ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı soruları adeta masayı rehin almıştı. CHP'den gelen HDP'ye bakanlık verileceği yönündeki açıklamalar masada İyi Parti tarafında hoşnutsuzluk oluştururken İyi Parti haricinde CHP ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun aday gösterileceğine yönelik sinyaller diğer partileri rahatsız etmişti.

YA SON ANA KADAR…

İyi Partili bir kaynağımla ikinci tur görüşmelerine dair konuşurken, konu bir ara genel başkan Meral Akşener'e geldi. Kaynağım, İyi Parti çevrelerinde 6'lı masaya yaklaşımı anlatırken birden “Meral Akşener bir sürpriz yapacak” deyince bir an irkildim. “Masadan mı kaçacak. Bu ne tür bir sürpriz olacak” diye sorduğumda şunları anlattı:

“Meral Hanım, 6'lı masada kimsenin rahat oturmadığının farkında. Hem Türk siyasetinde, hem de 6'lı masada dengelerin sürekli değiştiğinin de… Meral Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışlarından son derece rahatsız. Bu teşkilatlara da yansımış vaziyette. Bunu artık bilmeyen kalmadı. Zaten CHP'nin yerine anamuhalefet partisi olma çabasındayız. Ama her ne olursa olsun, Meral Hanım bir sürpriz yapacak. Ya son ana kadar masada oturup son dakika masadan kalkılacak, ya da masadan sürekli kalkacak gibi davranıp 6'lı masa içinde ipi göğüsleyen taraf olacağız.”

EN YÜKSEK OY ORANI…

Bilenler bilir, Türk siyasetinde 24 saat bile çok kısa bir süredir. Daha kısa olansa siyasi parti çöplüğüne dönen Türk siyasi tarihidir. Anladığım o ki, Meral Hanım'ın partisini çöpe atma planlarına karşı planları devrede. Bunun için de 2023 seçimlerinde alabileceği en yüksek oy oranına kilitlenmiş vaziyette.