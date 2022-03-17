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Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'
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Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada yaptığı gafla gündem oldu. Akşener, Orhan Gencebay'ın olan Batsın Bu Dünya şarkısının Müslüm Gürses'in şarkısıymış gibi ifade ederek,' Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki, batsın bu dünya.' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-17 09:53:30
Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada yaptığı gafla gündem oldu.

Akşener partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada esnaf ve vatandaş ziyaretlerini anlattı, ev kadınlarının tamamen unutulduğunu söyledi. Ev kadınlarının iktidar tarafından ‘çantada keklik' olarak görüldüğünü belirten Akşener, “AK Parti'nin umursamazlığından en fazla muzdarip olan ev kadınları. İşte o nedenle ben de ilçe ziyaretlerine devam ederken bir yandan da o evleri ziyaret ediyorum” diye konuştu.

Yaptığı ev ziyaretlerinde kadınlardan dinlediklerinden aktaran İYİ Parti Lideri Akşener, “Öyle şeyler dinliyor, öyle şeyler öğreniyor ve öyle şeylere şahit oluyorum ki bir süre sonra artık kalbim ağrıyor. Rahmetli Müslüm baba gibi diyorum ki batsın bu dünya” ifadelerini kullanarak, Orhan Gencebay'ın “Batsın Bu Dünya” şarkısını Müslüm Gürses'in şarkısı olarak andı.

ERDOĞAN DA KARIŞTIRMIŞTI

Akşener'in bu sözleri akıllara geçen sene şubat ayında partisinin Adana kongresindeki konuşmasında ‘Babaları' karıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi. Erdoğan'ın geçen yıl şubat ayında yaptığı konuşma sırasında, salonda Müslüm Gürses'in “Seni Yazdım” şarkısı çalınmış, katılımcılar da şarkıya eşlik etmişti. Erdoğan ise, “Vallahi özlemişiz. Orhan babaya selam olsun” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, konuşmasının devamında da “Müslüm babaya selam yollayalım” diyerek kendisini düzeltti.

ATİLLA TAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada yaptığı gafla sosyal medyada gündem olmasına şarkıcı Atilla Taş tepki gösterdi.

Atilla Taş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Neymiş efendim Meral Akşener, Orhan gencebay'ın "Batsın bu dünya" Şarkısını Müslüm Gürses'e ait olduğunu sanmışmış.. troller saldırıyor. E siz birilerini yıllardır “dünya'nın lideri” sanıyorsunuz, biz bir şey diyor muyuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ekran Resmi 2022-03-17 09.59.06

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