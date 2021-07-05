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'Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam enflasyonun çok gerisinde'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 8,45'lik zammın, fiili enflasyonun çok gerisinde olduğunu söyledi.

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05.07.2021 12:55:54
'Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam enflasyonun çok gerisinde'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Hükümetin, memur ve emekli maaşlarına yüzde 8,45 zam açıkladığını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam yapmıştı. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok" dedi.

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DAVUTOĞLU: YÜZDE 5 HEDEFİYLE 9 YILDA OLMASI GEREKEN ENFLASYON 3 YILDA OLUŞTU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise iktidarın 3 yılda yüzde 90 ÜFE (üretici enflasyonu), yüzde 53 de TÜFE (tüketici enflasyonu) yarattığını söyleyerek, "Yüzde 5 hedefi ile 9 yılda olması gereken enflasyon, beceriksizliğinizle 3 yılda oluştu! Asgari ücreti açlık sınırının altına mayıs ayında düşürdünüz. TL'yi, tarihin en kötü seviyesine düşürdünüz. Siz de milletin yakasından düşün" çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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