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Memleket Partisi'nde istifa depremi!

Memleket Partisi’nde, atamalardaki işleyişi eleştiren üyeler istifa ettiklerini açıkladı.

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16.06.2021 16:26:14
Memleket Partisi'nde istifa depremi!

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı.

PARTİDEKİ ATAMA İŞLEYİŞİNE TEPKİ

Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne zarar vermek olmadığını dile getirdi.

20 KİŞİDEN İSTİFA KARARI

Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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