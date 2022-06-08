Mehmet Barlas: Muhalefet Türkiye'nin karşısında düşman olarak hareket ediyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, kaleme aldığı yazısında muhalefeti eleştirdi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 100. yılına girerken en kritik dönemlerini yaşadığını savunarak, "Türkiye'nin bütünlüğü ve insanlarının can güvenliği, Suriye ile Irak sınırındaki gelişmelere bağlı. Olayı her yönüyle incelediğiniz zaman ciddi bir savaş durumunun olduğunu görebilirsiniz. Üstelik çokuluslu bir savaş bu... Türkiye bir anlamda dünyaya karşı tek başına mücadele ediyor" diye yazdı.

Gelişmiş demokratik rejimlerde, dış politikada tek başınalığın olmadığını kaydeden Barlas, "Ne yazık ki şu anda Türkiye'de "hükümetin yabancı güçlerle boğuşması" yanında "muhalefetin yabancı güçlere paralel görüşler açıklaması" trajedisi var.

Türkiye bu ikilemden demokrasisini koruyarak çıkmak zorunda. İktidar-muhalefet ilişkileri şu an gerçekten normalin dışında. Altılı masa denilen ve masanın altında PKK'nın olduğu bilinen malum muhalefet adeta Türkiye'nin karşısında düşman olarak hareket ediyor. Dilerim bu zor günleri daha büyük problemler olmadan aşarız." ifadelerini kullandı. .