Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in makamındaki kabulün basına kapalı gerçekleştiğine yer verildi.
2022-07-05 15:32:13
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.
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