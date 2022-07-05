Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in makamındaki kabulün basına kapalı gerçekleştiğine yer verildi.