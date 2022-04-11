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TIMETURK / POLİTİKA / Mansur Yavaş sessizliğini bozdu! Adaylık tartışmalarına yanıt

Mansur Yavaş sessizliğini bozdu! Adaylık tartışmalarına yanıt

Adı son günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geçen Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'le görüşme yaptı.

3 Saat Önce
2022-04-11 12:42:45
Mansur Yavaş sessizliğini bozdu! Adaylık tartışmalarına yanıt

İYİ Parti Genel Merkezi'nde, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Yavaş'ın son günlerde adının cumhurbaşkanı adaylığında geçmesi nedeniyle dikkat çekti.

Mansur Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Ben bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayaşıma göre bir belediye başkanı seçildikten sonra sadece görevini yapmalı" dedi. .

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