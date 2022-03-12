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Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş adına internet ortamında imza kampanyası başlatıldı

46 Dakika Önce
2022-03-12 17:27:03
Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek verenler internet ortamında yeni bir imza kampanyası başlattı. Millet ittifakının adayı olarak Yavaş ı görmek istiyorlar

İnternette Yavaş lehine geçen adaylık kampanyasında şu ifadelerin kullanıldığı görüldü:

“Mansur Yavaş Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Kendisi bu makama en uygun adaydır. Halkın değerlendirmesi bu yönde olacağı görülmektedir. Kendisi geçmişte ve şu anda yürüttüğü görevindeki başarılarıyla Ankara ve tüm Türkiye halkının gönlünü kazanmıştır.” (CHANGE.ORG)

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