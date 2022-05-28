Mahir Ünal'dan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya düzenlemesine yönelik eleştirileri 'İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.' yanıtını verdi

Katıldığı bir TV programında düzenlemeye ilişkin soruları yanıtlayan Mahir Ünal, "ifade özgürlüğü kısıtlanmasın diye çalışıyoruz" dedi. Ünal, Avrupa ülkelerinde de benzer düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Mahir Ünal'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.

Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avurpa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.

İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.

Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar." .