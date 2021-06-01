Lavrov'un eleştirilerine tepki: Rusya, Suriye'ye füze veriyor ama hiç sorgulamadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 ekseninde Rusya-ABD ilişkilerine yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair eleştirilerini de cevapladı. Türkiye’nin Kırım’ın Rus işgaline karşı tutumunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bizim Ukrayna’ya insansız hava aracı satmamızdan kimse rahatsız olmamalı. Ukrayna ile anlaşma yıllar önce yapıldı. Rusya Suriye’ye veya başka bir ülkeye füze veriyor. Biz bir gün bile olsun bunu sorgulamadık.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı basın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'un, “Kırım'a yönelik Ukrayna'nın ‘saldırgan' eylemlerini teşvik etmenin Rusya'nın toprak bütünlüğüne tecavüz olduğuna” açıklamalarına tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA, SURİYE'YE FÜZE VERİYOR. BİZ BİR GÜN BİLE OLSUN BUNU SORGULAMADIK…

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım konusunda net bir tavrı olduğunu vurgulayarak, konu hakkında şunları söyledi:

“Kırım konusunda tutumumuz biliniyor. Ruslara da söylüyoruz. Çözümün siyasi olduğunu söylüyoruz. Bizim Ukrayna'ya insansız hava aracı satmamızdan kimse rahatsız olmamalı. Bu bir ticarettir. Ukrayna ile anlaşma yıllar önce yapıldı. Rusya Suriye'ye veya başka bir ülkeye füze veriyor. Biz bir gün bile olsun bunu sorgulamadık.”

Türkiye Bayraktar TB2 SİHA'larını, Ukrayna, Azerbaycan, Katar ve son olarak Polonya'ya ihraç edecek. Özellikle, Ukrayna, başından beri İHA ve SİHA konuları başta olmak üzere havacılık ve askeri alanda Türkiye ile ciddi iş birliği anlaşmalarına imza attı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Zelenskıy'ın nisan ayındaki Türkiye ziyaretinde, 9. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'na katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

QHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.