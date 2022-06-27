Kurtulmuş'tan Yunanistan'a: Başkalarının kuyruğuna takılarak sırtını sıvazlayanlara prim verme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan'la olan meseleleri görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek istediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali'nin kapanış törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, Ege'deki Yunan adalarının silahlandırılmasına tepki gösterdi.

Bu durumun bölge barışına yardım etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burnumuzun dibinde, Adalar Denizi'nde sivil adalar olması gereken hemen Ege'de şurada, karşımızdaki adaların silahlandırılması, bölge barışına asla ve asla yardım etmez, bölge barışına hizmet etmez. Buradan komşumuz olan Yunanistan'a şunu söylemek istiyoruz. Bizim işimiz barışladır. Bizim işimiz kardeşlikledir. Bizim işimiz dostlukladır" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, bu konuların konuşularak halledilebilecek meseleler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz Yunanistan'la olan meselelerimizi de görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin. Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de NATO zirvesine katılacağını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz oyun oynamıyoruz. Biz şaka yapmıyoruz. Burnumuzun dibinde terör örgütlerinin kimler tarafından beslendiğini, Türkiye'ye 40 yıldır bela edilen PKK, PYD, YPG ve benzerlerinin Türkiye'nin başına ne çoraplar ördüğünü, ne büyük bir maliyet ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bunlara destek ise dost gibi görünen bazı ülkelerden geliyor. Silah veriyorlar. Siyasi destek veriyorlar. İstihbarat desteği veriyorlar. Ve Türkiye'nin ayaklarına çelme taksınlar diye bu örgütlere destek veriyorlar. Bu millet dost görünen ülkelerin asla ve asla terör gruplarına yardımcı olmalarına onlara destek vermelerine razı olmaz, müsaade etmez. Onun için bir Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz."

Kurtulmuş, tekrar NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden önce teröre destek vermelerini gözden geçirmesini, bir daha Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütleriyle hiçbir şekilde irtibatların olmamasını sağlamak istediklerini anlattı.

Bunu sağlamayı ümit ettiklerini kaydeden Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye karşıtları, Türkiye düşmanları, korudukları kolladıkları terör örgütleri, sırtlarını sıvazladıkları birtakım devletler. Bütün bunlara rağmen Türkiye güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edecektir. Yeter ki bir olalım, beraber olalım ve hep birlikte daha güçlü Türkiye için canla başla çalışalım."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece Lapseki'yle Gelibolu'yu bağlamadığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Bu köprü sadece iki kıtayı birleştiren bir köprü değil. Dünyanın en büyük mühendislik harikalarından birisi olan bir köprü değil. Dünyanın en büyük ayak açıklığına sahip olan köprülerinden birisi değil. Avrupa'nın en muhteşem köprülerinden birisi değil. Türkiye'nin geçmişiyle muhteşem geleceği arasındaki bir bağlantıdır, bir simgedir, bir göstergedir. İnşallah Türkiye daha ileriye doğru gidecek. Daha güçlü bir şekilde dünyanın dört bir tarafında sözü ve hükmü geçen yeniden büyük Türkiye olacak. Bunun için dünya görüşlerimiz farklı olabilir. Siyasi tercihlerimiz farklı, istikametlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz aynı yöne doğru bakacağız. Baktığımız yön, yeniden güçlü büyük Türkiye istikameti olacaktır. Türkiye'ye daha büyük, daha güçlü olmak yakışır. Sorunları çözmek için daha güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. .