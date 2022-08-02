Kürtler Mansur Yavaş’a oy verir mi?

HDP’nin hemen hemen bir bütün olarak Kılıçdaroğlu ismine sıcak, İmamoğlu ismine kuşkulu, Yavaş’a ise karşı olduğu partinin verdiği tablodan anlaşılıyor…

TIMETURK | ANKARA KULİSİ

Son ayların en çok araştırılan konusu malumunuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı…

6'lı masa müdavimi siyasi partilerin liderleri masada şimdiye kadar hiç cumhurbaşkanı adayının tartışılmadığını dile getirdiler.

Ancak buna paralel olarak yürüyen bir ajanda çerçevesinde Ankara'da iki ismin adaylığı için nabız yoklanıyor, hesaplar yapılıyor.

Bir malûm; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

İkincisi de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş…

Mansur Yavaş'ın şansını artıran en büyük gelişme hiç kuşkusuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştan dışlanması oldu.

CHP ve İyi Parti seçmenine sorarsanız Mansur Yavaş, bir “yürüyen karizma” adeta “yaşayan efsane”…

Oysa ki, Mensur Yavaş gerçeğini en iyi ifade eden isim, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanoldu. Özcan, "Ben espri yapınca disipline gidiyorum. Espri zeki insan işidir. Mansur Bey hiç konuşmadan Türkiye'de prim yapıyor. Türkiye'de yükseliyor. Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek. Demek ki hiç konuşmamak gerekiyor" demişti.

Ancak, Türkiye ne Yavaş'ın seçim bölgesi Ankara'dan ibaret; ne de CHP ve İyi Parti seçmeninden…

Dolayısıyla önce parti içi dengeler, ardından 6'lı masanın rızası, son ve en önemlisi de HDP'nin razı edilmesi gerektiği biliniyor.

Mansur Yavaş, aday olduğu takdirde “cepte” diyeceği oylar İyi Parti, CHP'ye ek olarak bir miktar MHP oyu… Bunun dışında 6'lı masadaki Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi oluşumların Yavaş'a sıcak bakmadıkları biliniyor.HDP'nin ise Mansur Yavaş ismine hiç sıcak bakmadığı biliniyor. Bunda en büyük etken, son dönemlerde bütün kesimlere sıcak mesajlar veren Mansur Yavaş'ın ülkücü/MHP'li geçmişi…

Yavaş'a oy verecekleri HDP'nin “asimile edilmiş Kürt” olarak damgalayacağını kestirmek zor değil. Bu durum HDP içinde pek tartışmaya açık değil. Zira HDP'nin hemen hemen bir bütün olarak Kılıçdaroğlu ismine sıcak, İmamoğlu ismine kuşkulu, Yavaş'a ise karşı olduğu partinin verdiği tablodan anlaşılıyor. Nitekim partinin eski Genel Başkanlarından Ahmet Türk Mansur Yavaş hakkında “Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” görüşünü dile getirmişti.

HDP'nin görüşü böyle…

HÜDAPAR'ınki de çok farklı değil… .