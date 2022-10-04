''Kürtler bana 'Serok Ahmet', Aleviler 'Can Ahmet' der''

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 'Kürtler bana 'Serok Ahmet' derler çünkü bilirler ki onların sorunlarını çözeriz.''dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

Davutoğlu, "Kürtler bana 'Serok Ahmet' derler çünkü bilirler ki onların sorunlarını çözeriz. Aleviler 'Can Ahmet' der çünkü Alevilerin sorunlarını Sünniler olarak bizim çözmemiz gerekir" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Çok önemli bir adım. Cumhuriyetimizin 100. yılına biz yüzyıl içinde ortaya çıkan temel fay hatlarını çözerek mi gireceğiz yoksa derinleştirerek mi gireceğiz soru bu. Türkiye'nin önündeki en temel soru Cumhuriyetin 100. yılında üç önemli fay hattında ne kadar mesafe alabileceğimiz sorusu. İktidar bu üç fay hattını da derinleştirmeyi kendisine seçim stratejisi seçti. Biz ise altılı masa olarak bu üç fay hattını da çözmeye... Bunların birisi etnik fay hattı. İkincisi mezhebi, üçüncüsü ise laik muhafazakar.

'DESTEKLERLERSE SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TWEETİ ATACAĞIM'

100. yıla bunları çözmüş olarak girelim. Bu fay hatlarını iktidarın yaptığı gibi derinleştirmeye yönelmemek lazım. Erdoğan ne yapıyor? Biz 28 Şubat'ın geri dönmesine, başörtü yasaklarına karşıyız ama bu korkuyu halka vererek, bu korku üzerinden otorite yaşatmaya çalışan iktidara da karşıyız. İktidar şu an bu fay hattında 'Eğer onlar gelirse... CHP gelirse o yasaklar geri gelecek' diyor. Kürtlerin haklarını Türkler savunuyorsa, Türklerin kaygılarını Kürtler gidermeye çalışırsa, Alevilerin hakkını Sünniler savunuyorsa, Sünnilerin Alevi geleneğin İslam içindeki birlikteliğini öne çıkan kaygılarını Aleviler göz ederse, temel dini ve hak özgürlükleri seküler, laik kesimler savunuyor, özgürlükçü laik anlayışı dindarlar savunursa Türkiye bir barış hattına girer.

AK Parti ve başta sayın Erdoğan bu çağrıda samimiyse önce dün yapılan çağrıya teşekkür edip, kabul ediyoruz deyip başörtü özgürlüğünü tümüyle sağlayacak yeni bir teklifin gelmesine destek versinler. Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın.

'BAŞÖRTÜSÜ' AÇIKLAMASI: 'ATILACAK HER ADIMI DESTEKLİYORUM'

Geçmişte başörtü yasağı fiili olarak yasaklandı. Büyük acılar yaşandı. Sonra başörtü, bizimde içinde bulunduğumuz hükümet dönemlerinde adım adım özgürleşti. Bu yasak kalktı ama hala yasal bir teminat yok. Yani fiilen kalktı. İktidar değişse ve 28 Şubat'a benzeyen bir zihniyet tekrar iktidar olsa başörtü yasağını geri getirebilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı şu bakımdan önemli 'Gelin bunu birlikte bir yasal şeye oturtalım' diyor. Ben bu açıdan atılacak her adımı destekliyorum.

'BÜTÜN TOPLUM KESİMLERİNE AÇIK AF DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Belli suçlar için af düşünülmeli. Yüzüncü yıla toplumsal barışla girelim. Yüzüncü yıl Türkiye'de bir seçim, gerilim yılı olmasın. Bir uzlaşma, barış, toplumsal barış, herkesin birbiriyle barıştığı... Helalleşme çağrısı önemli sayın Kılıçdaroğlu'nun. Herkes biliyor Bahçeli'nin inisiyatifiyle bazı isimlerin hapishaneden çıkarılması için düzenlenmiş özel yasa değil. Bütün toplum kesimlerine açık af düşünülebilir." .