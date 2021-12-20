''Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez''

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'de de olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, kurdaki dalgalanmaların böyle devam edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, burada törene katılanlara hitap ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, son dönemde yaşanan kur artışları kapsamında ekonomik sorunlara da değindi.

Binali Yıldırım, koronavirüs sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

'YAPMAMIZ GEREKEN EN AZ ZARARLA ÇIKMAK'

Dünya genelinde enflasyon nedir bilmeyen ülkelerin enflasyonla tanıştığını söyleyen Yıldırım, "Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır.

'KURDA DALGALANMA VAR AMA BÖYLE GİDECEK ANLAMINA GELMEZ'

Bu yüzden birçok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Yıldırım, eğitimi okul öncesinden başlattıklarını belirterek, "Okul öncesi eğitim diye bir kavram yoktu memlekette. Şimdi, 3,4,5 yaşta eğitimler veriyoruz. Ana okulları açtık. Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara ulaşmaktır." dedi.

MUHASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMA HEDEFİ

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi var. Bu hedef dünyanın 10 büyük ülkesi haline gelmek. Bazı alanlarda geldik. Mesela ulaşım ve altyapı. Biz göreve başladığımızda 39. sıradaydık dünya sıralamasında. Bugün geldiğimiz nokta 9. sıra. Bunu 20 yılda başardık. Sağlıkta yine 10 ülke arasında yerimizi aldık. Şehir hastanelerini yaparken bizi acımasızca eleştirenler bu koronavirüs sürecinde şehir hastanelerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördü. Düşünün kendi insanının tedavisiyle yetinmeyip 156 ülkeye erişen ve onlara yardım elini uzatan bir ülke var ve bunun adı Türkiye'dir. Bu hepimizin gururu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.