DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Baş ağrısına ne iyi gelir?
Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu?
Malezya: Erdoğan'ın İslam liderliğini takip ediyoruz
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta 21 Aralık okul tatil edildi mi? Sivas'ta kar tatili olur mu?
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar?
Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta yarın (21 Aralık) okullar tatil mi? Sivas kar tatili var mı?
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Oyuncu Sezai Aydın vefat etti
Bulgaristan’da Müslümanlar bir vakıf mülküne yeniden kavuştu
Uzaktan Eğitim Kapısı Sıfır Atık Eğitimi giriş nasıl yapılır? Sıfır Atık Eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?
Merkez Bankası’ndan yeni bir faiz kararı daha!
PKK elebaşı Karasu: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşmeli, halk sokağa çıkmalı
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
''Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez''

TIMETURK / POLİTİKA / ''Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez''

''Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez''

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'de de olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, kurdaki dalgalanmaların böyle devam edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-12-20 15:59:55
''Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez''

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, burada törene katılanlara hitap ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, son dönemde yaşanan kur artışları kapsamında ekonomik sorunlara da değindi.

Binali Yıldırım, koronavirüs sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

'YAPMAMIZ GEREKEN EN AZ ZARARLA ÇIKMAK'

Dünya genelinde enflasyon nedir bilmeyen ülkelerin enflasyonla tanıştığını söyleyen Yıldırım, "Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır.

'KURDA DALGALANMA VAR AMA BÖYLE GİDECEK ANLAMINA GELMEZ'

Bu yüzden birçok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Yıldırım, eğitimi okul öncesinden başlattıklarını belirterek, "Okul öncesi eğitim diye bir kavram yoktu memlekette. Şimdi, 3,4,5 yaşta eğitimler veriyoruz. Ana okulları açtık. Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara ulaşmaktır." dedi.

MUHASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMA HEDEFİ

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi var. Bu hedef dünyanın 10 büyük ülkesi haline gelmek. Bazı alanlarda geldik. Mesela ulaşım ve altyapı. Biz göreve başladığımızda 39. sıradaydık dünya sıralamasında. Bugün geldiğimiz nokta 9. sıra. Bunu 20 yılda başardık. Sağlıkta yine 10 ülke arasında yerimizi aldık. Şehir hastanelerini yaparken bizi acımasızca eleştirenler bu koronavirüs sürecinde şehir hastanelerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördü. Düşünün kendi insanının tedavisiyle yetinmeyip 156 ülkeye erişen ve onlara yardım elini uzatan bir ülke var ve bunun adı Türkiye'dir. Bu hepimizin gururu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş