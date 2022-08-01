Külünk: Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları suç duyurusu niteliğinde

AK Parti'li Metin Külünk, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından 'Ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor' dedi.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik "Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde" açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Külünk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.

İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?

Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır.

Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken Devlete ve Millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve hukuki süreç başlatılmalıdır.

Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır." .