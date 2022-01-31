''Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor, bu mu bizim ahlakımız?''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mitingde konuşan çocukla ilgili bir paylaşım yaptı.

Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofon uzattığı çocuğa ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu "Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanıbaşındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitingte konuşan çocuk için sosyal medya hesabından uyarıda bulumuş, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük” demişti. .