Koray Aydın ''siyasi cinayetler'' iddiasının kaynağını açıkladı

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, siyasi cinayetler konusunda eski istihbaratçılardan duyumlar aldığını söyledi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" açıklaması ile başlayan ve bu açıklamalara dair kendisinin de "benzer duyumlar aldığı" yönündeki ifadeleriyle ilgili dün Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Alparslan Tufan ile telefonda görüştü. Aydın'ın, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinin "telefonla ifade vermeye davet edilmesi" üzerine, Başsavcı vekili Tufan'a telefonla bilgi ve duyumlarını aktardığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Aydın'ın görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesinin ardından sarf ettiği "Bunlar daha iyi günleriniz. Durun bakalım, başınıza daha neler gelecek" sözlerini hatırlattığı kaydedildi.

"ESKİ İSTİHBARATÇILARDAN DUYUMLAR ALDIM"

Aydın'ın daha sonra yazılı ifade de vereceği belirtilirken, Tufan'a, siyasi cinayetler yaşanabileceğine yönelik bazı eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar aldığını belirttiği dile getirildi.

Aydın'ın Başsavcı vekiline "Türkiye'de bu tür siyasi cinayetler yaşanmasını beklemiyorum. Ancak eski istihbaratçılardan bu yönde duyumlar geliyor. Gazeteciler de siyasetin gergin ortamına işaret ederek köşelerinde bu tür iddiaları kaleme alıyor. Tüm bunlara bakarak, deneyimli bir siyasetçi olarak, öngörüde bulundum" dediği kaydedildi.

Aydın'ın ifadesinde ayrıca "terör örgütlerini de işaret ettiği, bunların Türkiye için tehdit oluşturmaya devam ettiği ve bu tür örgütlerin ülkede kaos yaratmak amacıyla siyasileri hedef seçebileceği, iktidarın ise bu konuda dikkatli ve uyanık olması gerektiğini" söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecine ilişkin endişeler var mı?" sorusuna, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" yanıtını vermişti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı açıklamada "Siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var" diye konuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.