Konu seçimler olunca TKP bölünen parçalarıyla birleşti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Sol Parti (eski ÖDP) “Sosyalist Güç Birliği” adıyla seçim ittifakı kurduğunu duyurdu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Sol Parti (eski ÖDP) “Sosyalist Güç Birliği” adıyla seçim ittifakı kurduğunu duyurdu.

İttifaka daha önce TKP'den ayrılan iki grup Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi de katıldı. İttifak 5 maddelik bildiri yayınladı.

Gezi sonrası 4'e bölünmüştü

Aydınlık'ın haberine göre; 2013 yılındaki Gezi eylemleri sonrasında TKP dörde bölünmüş, bir parçası Türkiye İşçi Partisi ismiyle HDP'nin yanında konumlanmış, diğer parçalar bağımsız olarak devam etmişlerdi.

Kurumsal ayrılık devam etse de TKP bölünen parçalarının ikisiyle seçim ittifakında birleşmiş oldu. Sosyalist Güç Birliği adına dün Ankara'da TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan açıklamayı akademisyen Gamze Yücesan Özdemir okudu. Açıklamada “Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz” başlığı kullanıldı.