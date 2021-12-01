Kıyıköy Belediye Başkanı ‘Rüşvet’ suçlamasıyla tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç ‘Rüşvet’ suçlaması ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.

YAKINLARI GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

BAŞKAN SEVİNÇ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN DA YARGILANIYOR

Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mağdur kadınlardan biri Sevinç'in kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini aktarmış, bir başka sekretere de "Fotoğraflarımı başkalarına göstererek 'sekreter dediğin böyle olur' deyip duruyordu" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.