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Kılıçdaroğlu yine evinin mutfağından seslendi: Organize kötülükle kavga edeceğim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine evinin mutfağından bir video yayınladı, gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, 'Oy değildir mesele çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. İşte bu yüzden bu organize kötülükle kavga edeceğim' dedi.

14 Dakika Önce
2021-11-28 09:12:22
Kılıçdaroğlu yine evinin mutfağından seslendi: Organize kötülükle kavga edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine, evinin mutfağından çektiği video ile vatandaşlara seslendi.

"Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu'nun yeni videosunu sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:
"Sizden ricam, birbirimize yönelik tüm önyargılarımızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmamızdır. Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin; çünkü yoksulluğumuzu konuşacağız. Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar…"

Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, "Bu fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Nasıl olsa iktdar buradan oy kaybedecek deyip arkama yaslanıp bu olup biteni izleyemem. Oy değildir mesele çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. İşte bu yüzden bu organize kötülükle kavga edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-11-28 09.10.05

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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