Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu İBB’nin projelerini inceledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB’nin projelerini yerinde inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rehberliğinde İBB'nin projelerini incelemeye bugün (16 Nisan) de devam etti.

Kılıçdaroğlu'na, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Gökan Zeybek, Yüksel Mansur Kılınç ve Zeynel Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Alibeyköy-Eminönü Tramvayı'nın Unkapanı Köprüsü'ndeki şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, şantiye sahasında, İmamoğlu ve İBB bürokratları tarafından Tarihi Yarımada'daki projeler hakkında bilgilendirildi. İBB genel sekreter yardımcıları Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Kılıçdaroğlu'na çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Unkapanı'nın ardından, “Dünya Miras Alanı” konumundaki tarihi Süleymaniye semtine geçti. Süleymaniye'deki Vefa, Küçükpazar Mektebi, Abacı Çeşmesi, Katip Şemsettin, Hoca Gıyasettin, Ayrancı ve Namahrem sokaklarını gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel'den tarihi alanla ilgili hazırlanan projenin detaylarını aldı. Süleymaniye'de gezen CHP heyetine vatandaşlar ilgi gösterdi.

CHP heyetinin son durağı tarihi Yerebatan Sarnıcı oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat tarafından devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, sarnıcın kuzeybatı köşesinde bulunan Roma dönemi eseri, ters “Medusa” başlarının önünde fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı önünde toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, geçen günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. .