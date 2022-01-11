Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan akşam yemeği fotoğrafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, ülke gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.