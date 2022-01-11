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Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan akşam yemeği fotoğrafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

3 Saat Önce
2022-01-11 23:41:59
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan akşam yemeği fotoğrafı

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, ülke gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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