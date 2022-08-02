Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili aynı uçakta!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, Erzurum temasları için Ankara’dan yola çıktı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM'nin 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesinin ardından CHP her salı günü bir ilde grup toplantısı yapmayı kararlaştırdı. Bu amaçla ilk toplantı için Erzurum belirlendi.

TBMM dışındaki ilk grup toplantısı bugün iktidarın kalesi olarak nitelendirilen Erzurum'da yapılacak. CHP son seçimlerde Erzurum'da milletvekili çıkaramamıştı. 6 milletvekili olan Erzurum'da 4 AKP, 1 MHP ve 1 İyi Parti milletvekili bulunuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, Erzurum temasları için Ankara'dan yola çıktı. Esenboğa Havalimanı'ndan sabah 07.50'de kalkan uçaktaki tüm yolcular CHP milletvekillerinden oluştu. Kılıçdaroğlu uçağın ön bölümünde TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile birlikte oturdu. Kadın milletvekilleri de ön sıralarda yer aldı. Uçakta Kılıçdaroğlu dahil CHP'nin 120 milletvekili bulunurken daha önce Erzurum'a giden 14 CHP milletvekili de heyeti Erzurum Havalimanı'nda karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programı sabah esnaf ziyaretiyle başlayacak, saat 13.30'da grup toplantısıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu konuşmasında ekonomik kriz altında ezilen işçinin, memurun, emeklinin sorunlarını dile getirecek. CHP'li milletvekilleri de 20'şer kişilik gruplar halinde şehirde vatandaşlarla buluşacak. Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller bugün 21.40 uçağı ile Ankara'ya dönecek. .