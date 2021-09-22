Kılıçdaroğlu: Ülkenin sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz

Ankara'da Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, ' Bu ülkenin bütün sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz' ifadesini kullandı.

Halk TV'nin aktardığına göre, Ankara'da Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, buluşma sonrası konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"HDP'nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. El kaldırıp söz istiyorlarsa nasıl istiyorlar? Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık içinde hareket edersiniz. Kimseyi ötekileştirmek gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyon huzur içinde yaşasın istiyoruz.

Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaştır... Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok? O kadar çocuk yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsun yurt sorununu çözemiyorsun. Şimdi kalkıp bana laf ediyorsun, istedikleri lafı etsinler. Yine söz veriyorum, bu ülkenin bütün sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz. Sorunlar ile boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.