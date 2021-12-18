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Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil
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TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil

Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan TÜSİAD Başkanı'nı aradığını belirterek, 'Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz' ifadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2021-12-18 08:16:32
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda TÜSİAD Başkanı'nını aradığını belirterek, "Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil" dedi.

Dün CHP'li belediyelerdeki asgari ücretin 4 bin 500 lira olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili eleştirilerini sürdürdü.

"ÜLKE YANGIN YERİ"

Kılıçdaroğlu Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: 
TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.

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"SUSMA ZAMANI DEĞİL"

Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!

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TÜSİAD Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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