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Kılıçdaroğlu: Tek bir tuğla dahi koydurtmam

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verildiğini öne sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-08-01 17:22:01
Kılıçdaroğlu: Tek bir tuğla dahi koydurtmam

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Türkiye'nin güneyinde 28 Temmuz'dan bu yana birçok ilde başlayan yangına müdahale sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla aynı gün yürürlüğe giren 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ormanlarda yapılaşma yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vermesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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