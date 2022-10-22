Kılıçdaroğlu: Sivaslı neden Sivas'ta kalmak istemiyor?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu Sivaslı neden Sivas'ta kalmak istemiyor? En çok köye sahip olan tek il Sivas. Ama bu Sivas ne hikmetse bir türlü büyükşehir olamıyor. Israrla söylüyorum, Anadolu'nun içi boşalıyor.

Her birimizin düşünmesi lazım. Kendi kaderimizi belirleyeceksek, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaksak yeni bir anlayışın egemen olması lazım. Siyaset, zenginleşme aracı değildir. Sivaslı kardeşim, sana söylüyorum.

Bir yüzyılı devirdik. İkinci yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılın bize bıraktığı miras nedir? Komşularımızın hepsiyle kavgalıyız. Ahlaki temelde yükselen bir anlayışı kast ediyorum ben.

Siyasetçi, verdiği sözü yerine getirmelidir. Yerine getirmediği zaman halka gerekçesini anlatması lazım.

Karadeniz'i Sivas üzerinden Anadolu'ya bağlayacak iki tünel. Söz verdiler. Aradan yıllar geçti, hala açılmadı. Niye açılmadı? Sivas'ı çantada keklik görüyorlar. Hiç hizmet götürmesek de nasıl olsa Sivaslı bize oy verecek diyorlar. Sivaslı çantada keklik değildir. .