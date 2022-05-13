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Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
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TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''

Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, 'Seçim güvenliğinde bir şey olursa bunun sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır' dedi.

1 Saat Önce
2022-05-13 15:53:27
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitti.

CHP Lideri'ne, CHP'li vekiller de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, ''Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuyonunu; gayri nizami harp eğitim var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, suikast ve teftiş... Teftişin bugünkü diliyle Arapça terör olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur.'' dedi. .

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