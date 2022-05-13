Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, 'Seçim güvenliğinde bir şey olursa bunun sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır' dedi.