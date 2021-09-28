CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Hükümete birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; sarayın akıl dışı kavgaları, her şeyi olduğu gibi, akılcı, barışçı, milli dış politikamızı da yok etti. Bu sana fakirlik, sığınmacı sorunu olarak döndü. Onlar ise ticaretlerini yapıp, zenginleşmeye devam ettiler" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Programımız hazır, çözeceğiz halkım, müsterih ol" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.