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TIMETURK / POLİTİKA / ‘Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor’ diyen Kaya’dan yeni açıklama

‘Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor’ diyen Kaya’dan yeni açıklama

Katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz' diyen CHP'li Yıldırım Kaya, tepkilerin ardından ilk kez konuştu.

27 Dakika Önce
2022-01-17 09:32:36
‘Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor’ diyen Kaya’dan yeni açıklama

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, geçen günlerde katıldığı bir TV programında "Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Kaya'nın eleştirdiği yazıdan sonra kendisini aradığını söyledi.

Hakan'ın aktardığına göre Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Televizyon programında CHP'nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP'nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

CHP'li Kaya ne demişti?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şunları şöylemişti:

"Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz.

Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim.

'Genel başkanınızın umreye gittiğini, kabede gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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