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Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü: ''Bir araya gelmeliyiz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

49 Dakika Önce
2021-12-28 15:23:13
Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü: ''Bir araya gelmeliyiz''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Türk Telekom

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

"BİR ARAYA GELMELİ, KONUŞMALIYIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir."

"ERKEN SEÇİM" ÇAĞRISI YAPTI

HDP'li Buldan ise erken seçim çağrısında bulunarak, şunları söyledi: Türk Telekom

"Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunları bellidir. Muhalefet partileri olarak bunun sorumluluğunu taşıyarak bunların nasıl çözülebileceğini ve Türkiye'nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alış verişinde bulunduk. Bir kriz süreci yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de çoklu krizleri yaşıyoruz. Her alanda krizin olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomik, sosyal, siyasal krizler başta olmak üzere adalet konusunda da hukuk konusunda da büyük bir kriz yaşandığını da özellikle belirtmek isterim.

Türkiye'nin yeni bir anlayışa ve yeni bir yönetime ihtiyacı var. Bu da tabii bir erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye'nin gündemine gelecektir. Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir. Biz görüşlerimizi sayın genel başkana ifade ettik. Bir ortak önerge ile bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifini sunduk sayın genel başkana. Bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini iletecekler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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