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Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıran olay!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı yayımladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, 'Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm. Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim, sizlerin de gözüne uyku girmiyor' dedi.

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Google News - Timeturk
11.05.2021 12:10:36
Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıran olay!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı yayımladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm. Emin olun. Çok üzgünüm ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın. Biz sizi seviyoruz" dedi.

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İzlediği bir videoda gençlerin, ülkeyi terk edecek olmasına ne kadar sevindiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Gençler, iyi geceler. Bu akşam bir video izledim. Üç genç, green kart için başvuru da bulunuyorlar. İçlerinden birisi green kart hakkını kazanıyor. Bir sevinç, bir mutluluk...

Sevinç çığlıkları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için. Ülkeden ayrılacakları için. Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim, sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup, dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi? Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi?
Çok üzgünüm. Emin olun. Çok üzgünüm ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın. Biz sizi seviyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan