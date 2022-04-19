Kılıçdaroğlu'nun ''Pençe-Kilit Operasyonu'' desteğine HDP'den tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe-Kilit Operasyonu'na verdiği desteğe HDP Sözcüsü Ebru Günay tepki göstererek, 'Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?' dedi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımla operasyona destek verdi.

Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?

Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan." .