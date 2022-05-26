Kılıçdaroğlu'nun ''kaçış hazırlığı'' iddialarına Erdoğan'dan yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, vakıflar aracılığı ile ABD'ye para kaçırıldığı iddiası hakkında Erdoğan'da da bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Erdoğan 'Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik.' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planı' konuşmasında bürokrasiye yaptığı çağrıya da değinen Erdoğan 'Son dönemde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerini açıkça tehdit ettiğini gördük. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de, bu milletin de düşmanıdır.' diye konuştu.

'İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir' diyen Erdoğan ayrıca, 'Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir.' dedi. .