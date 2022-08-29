Kılıçdaroğlu’nun en büyük muhalifi Meral Akşener

CHP, seçimlerde kazanmaya en yakın olduğuna inandığı bir dönemde CHP dışından bir ismin Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor. Başta İyi Parti olmak üzere 6’lı masanın bazı ortakları ise muhtemel bir zaferdeki kendi paylarını önemsiyorlar ve Kılıçdaroğlu’nun kazanma potansiyelini küçümsüyorlar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki dönemde en büyük muhalifi Meral Akşener olacak görünüyor…

TIMETURK | İLHAN KESEN

Geçtiğimiz yılın eylül ayında İyi Parti lideri Meral Akşener, televizyon ekranlarından “Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı net bir şekilde söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım” açıklamasını yaptığında kimse son günlerdeki CHP ile İyi Parti arasında yaşanan gerginliği hayal bile etmiyordu.

İyi Parti rahatsız!

Bugünlerde 6'lı masanın temelini teşkil eden iki büyük parti; CHP ve İyi Parti arasında adı konulmamış bir ‘soğuk savaş' yaşanıyor. 6'lı masanın diğer ortakları; SP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti bu tartışmadan uzak dursa da tartışma iki partinin kurmayları arasında sürüyor. CHP'li milletvekilleri ve parti yetkilileri ısrarla bir CHP'linin, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündemde tutarken, İyi Partililer ise Meral Akşener'in ismini tedavüle sokmasalar da Kemal Kılıçdaroğlu isminden rahatsızlıklarını bir şekilde izhar ediyorlar.

Nitekim bu konuda CHP İstanbul Milletvekili ve partinin etkili ismi Gürsel Tekin, cumhurbaşkanının CHP'li kimliği taşımasını isterken, Cana Kaftancıoğlu ve Yunus Emre de özellikle Kılıçdaroğlu isminde durdular.

Malûmun ilâmı!

Diğer taraftan İyi Parti saflarından Kılıçdaroğlu ismini isteyen neredeyse tek kişi yok! Bilakis Kılıçdaroğlu ismine karşılık Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini gündeme getirenler var. Mesela İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, teşkilatının ve kendisinin adayının Akşener olduğunu, ancak sahada en çok Mansur Yavaş ismini duyduklarını söyledi. Ancak bizim için en dikkat çekici olanı Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Aday olma konusunda bir problem yok” ifadelerini kullanması oldu. Ancak, Akşener'in detaylı bir açıklama yapmak yerine “problem yok” ifadesi kullanması ise problemin bizzat kendisi olarak anlaşıldı.

Malûmun ilâmını ise CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önceki akşam Tv100 ekranlarında yapmış:

“Meral Hanım, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. ‘2018'deki seçimde ortada olan seçmen İyi Parti'ye oy verecekken CHP'ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara'da daha az milletvekili çıkardık' diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için yaşıyorlar.”

Kılıçdaroğlu'nun en büyük muhalifi

Görünen o ki, cumhurbaşkanı adaylığı 6'lı masanın önümüzdeki dönemde doğal olarak en önemli tartışma konusu olacak. CHP, seçimlerde kazanmaya en yakın olduğuna inandığı bir dönemde CHP dışından bir ismin Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor. Başta İyi Parti olmak üzere 6'lı masanın bazı ortakları ise muhtemel bir zaferdeki kendi paylarını önemsiyorlar ve Kılıçdaroğlu'nun kazanma potansiyelini küçümsüyorlar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dönemde en büyük muhalifi Meral Akşener olacak görünüyor… .