Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz' çıkışına altılı masa liderleri ne dedi?

CHP lideri, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum' sözlerine altılı masanın üç liderinden yanıt geldi.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 6'lı masadan 3 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışı hakkında yaptığı yorumları köşesine taşıdı.

Yılman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklama parti içine yönelik bir açıklamadır. Benim bu açıklamayı şu ya da bu şekilde yorumlamam doğru olmaz. Masaya gelmemiş bir konu hakkında fikir belirtmek için çok erken!" şeklinde yanıtlar aldığını söyledi.

Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim şimdi 2 Ekim'de yapılacak toplantıya… Genel görüş bu toplantıda adayın kim olacağı hususunun konuşulacağı yönünde.

Karamollaoğlu bu soruma; 'Hayır sanmıyorum. Çok erken bunu konuşmak için. Çünkü henüz seçimin tarihi belli değil. Seçim tarihi belli olmadan adayın kim olacağına karar vermemiz doğru olmaz' dedi.

Yani 2 Ekim'de konuşulmayabilir. Ancak unutmayalım ki önümüzdeki Salı günü yani 27 Eylül'de CHP Lideri, 2 Ekim davetini yapmak için partileri tek tek ziyaret edecek. Yani masadaki diğer liderlerle baş başa görüşecek. Bence o görüşmelerde gündeme gelir artık bu konu. Yani en azından liderler Kılıçdaroğlu'na; “Adaylığınız konusunda kararlısınız galiba!” derler diye düşünüyorum. O nedenle Salı günü çok kritik bir gün. Hep beraber o güne kilitlenelim!"